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Aktüel İzmir'deki depremde çöken Doğanlar Apartmanı'ndan geriye hüzün dolu anılar kaldı
Aktüel

İzmir'deki depremde çöken Doğanlar Apartmanı'ndan geriye hüzün dolu anılar kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:39:21 -
İzmir'deki depremde çöken Doğanlar Apartmanı'ndan geriye hüzün dolu anılar kaldı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde en büyük hasarı alan Bayraklı Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı.

Depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarılış anlarıyla hafızalara kazınan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışması sırasında Düzce'den gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, 7 katlı apartmandan geriye kalan eşyaları ayırdı.

Oyuncaklar, albümler, kitaplar, turnuvalarda kazanılan madalyalar gibi manevi değere sahip sayısız eşya, sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay çadırına gönderildi.

Eşyalar arasından çıkan bir fotoğrafın arkasına küçük bir çocuğun eliyle yazılmış "Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın aziz varlığımız. Seni çok seviyorum anneciğim." yazılı not dikkati çekti.



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