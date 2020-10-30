İzmir'deki 6,6 şiddetindeki depremde son bilanço! İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıkladı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde son bilanço açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
4 kişi hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız yaralı
AFAD'dan yapılan açıklamada "Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir" denildi.
İzmir Valisi: 70'e yakın vatandaşımız kurtarıldı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı" dedi.