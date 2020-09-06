  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:52:00 -
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde iki motosikletle bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Dikili Salihler'de Furkan Sonbahar idaresindeki 35 JA 5357 plakalı motosikletle Raşit Boztepe'nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AHN 446 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Sonbahar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Plakasız motosikletin sürücüsü Boztepe ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Boztepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına ..
Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı
Ekonomi

Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı

Vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları çıkacak mı? sorularına yanıt arıyor... Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları h..
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı