  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

İzmir'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 00:02:43 -
İzmir'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaplan Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Tire Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 10 zeytin ağacı kül oldu. Arazideki yaklaşık 300 ağaç da yangından etkilendi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler
Gündem

Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Tele 1 patronu Merdan Yanardağ ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar

Toplumda kanayan bir yara haline gelen ve aile kurumunu sarsan İstanbul Sözleşmesi'ni KONDA araştırma şirketi aklamaya kalktı.
ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar ile Türkler arasındaki gerilime rağmen tehlikeli bir adım attı. Skandal kar..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı