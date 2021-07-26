  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı
İzmir'de Yunan güçlerinin ittiği 344 kaçak göçmen kurtarıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı
Doktoru darbeden kişi gözaltına alındı
Gündem İzmir'de Yunan güçlerinin ittiği 344 kaçak göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir'de Yunan güçlerinin ittiği 344 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 344 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:15:00 -
İzmir'de Yunan güçlerinin ittiği 344 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 142 kaçak göçmeni kurtardı. 16-17 Temmuz tarihleri arasında Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler Seferihisar ilçesinde, 19 Temmuz'da farklı saat aralıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 100 kaçak göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Temmuz saat 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde mahsur kalan kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, 67 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam toplam 344 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay