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Aktüel

İzmir'de yıldırım düşmesi sonucu okulda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-18 20:38:21 -
İzmir'de yıldırım düşmesi sonucu okulda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bir okulun çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağmur esnasında Görece Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Mutlu Ortaokulunun çatısına düşen yıldırım, yangına neden oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında çatıda hasar oluştuğu öğrenildi.

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