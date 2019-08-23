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İzmir’de yanan ormanlara 1 milyon fidan kampanyası

İzmir’de 18 Ağustos günü çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınabilen orman yangınlarında zarar gören yaklaşık 500 hektarlık alana dikilmek üzere başlatılan “Hedef 1 milyon fidan” kampanyası çığ gibi büyürken, kampanyada ilk 2 günde 30 bin fidan bağışı toplandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:48
İzmir’de yanan ormanlara 1 milyon fidan kampanyası

İzmir’de 18 Ağustos günü çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınabilen orman yangınlarında zarar gören yaklaşık 500 hektarlık alana dikilmek üzere başlatılan “Hedef 1 milyon fidan” kampanyası çığ gibi büyürken, kampanyada ilk 2 günde 30 bin fidan bağışı toplandı.


İzmir’de 53 saat süren orman yangınının ardından yanan alanı yeniden yeşillendirmek için kentteki sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. İzmir’de yaklaşık 500 hektarlık alanı kül eden yangının sadece İzmir’i değil tüm Türkiye’yi üzdüğünü ifade eden Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Orman Mühendisi Metin Gençol, “Herkes medya sayesinde bu yangını canlı olarak izledi. Bu yangından sonra ‘yanan yerler nasıl eski haline gelecek’ diye çok telefon geldi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra Valimiz ve İzmirli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte halkın bu isteğine karşı bir ağaçlandırma kampanyası düzenlenmesine karar verildi” dedi.


Kampanyada hedef olarak 1 milyon fidan bağışı belirlediklerini kaydeden Gençol, “Kampanyada ilk 2 gün içinde 30 bine yakın fidan bağışı geldi. 1-2 tane fidan bağışlayan da var 100 tane, bin tane fidan bağışlayan da var. Bu bağışlar belirli bir süre sonunda Tarım ve Orman Bakanlığının hesabına aktarılacak ve ağaçlandırma çalışmalarını Orman Genel Müdürlüğü yürütecek. Yanan orman alanı olduğu için ağaçlandırma çalışmalarına yasa gereği fiilen katılamıyoruz” diye konuştu.



“Yaklaşık 30 yıl sonra orada yeni bir ekosistem oluşacak”


Yangında zarar gören arazinin önemli bölümünün koru ormanı vasfında olduğunu kaydeden Gençol, “Öncelikle yanan alandaki ağaçlar kesilecek. Bu kesilen ağaçlar, orman ürünü olarak ekonomiye kazandırılacak. Bunlar yapıldıktan sonra iş makineleriyle arazi sürülecek ve toprak havalandırılacak. Beklediğimiz bol yağışların ardından toprak suya doyduktan sonra fidan dikimine başlanacak. Dikim yapıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra fidanların dibi çapalanacak. Her sene kontrol edilmesine devam edilecek ve yaklaşık 30 yıl sonra orada yeni bir ekosistem oluşacak” dedi.



“Bilinçsizce fidan dikimi yapılamaz”


Özellikle sosyal medyada vatandaşların yanan alanlara hemen fidan dikme isteği olduğunu da hatırlatan Gençol, “Yanık sahaya zaten kimse kafasına göre fidan dikemez. Başka yere dikilse de zamanında dikmek gerekir. Ağaçlandırma bir uzmanlık işidir. Bu işlemler tecrübeli kişilerle yapılmalıdır. ‘Ben fidan alayım gideyim dikeyim’ şeklinde olmaz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:48
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