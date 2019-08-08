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İzmir’de yabancı uyruklu kiracı ile ev sahibi arasında kavga

İzmir’in Bornova ilçesinde, iddiaya göre bir süredir ev kirasını ödemeyen yabancı uyruklu aile ile ev sahibi arasında kavga çıktı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:16
İzmir’de yabancı uyruklu kiracı ile ev sahibi arasında kavga

İzmir’in Bornova ilçesinde, iddiaya göre bir süredir ev kirasını ödemeyen yabancı uyruklu aile ile ev sahibi arasında kavga çıktı.


Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamkule Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ev kirasını ödemeyen kiracıya ev sahibi bir haftalık süre verdi. Kira borcunu ödememesi halinde ise evden çıkaracağını belirtti. Aradan geçen süre zarfında ise aile kira ücretini ödemedi. Bunun üzerine ev sahibi kirayı istemek üzere eve gitti. Burada ikili arasında kira meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü. Yabancı uyruklu şahıslar ev sahibini darp etti. Ev sahibi hafif şekilde yaralanırken, olayı gören mahalleli ise kiracılara tepki gösterdi. Kalabalık grup, mahallenin büyükleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, diğer yandan ise durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve gece bekçisi sevk edildi. Çevre güvenliğini sağlayan ekipler, aile fertlerinden bir şahsı evinden çıkararak ekip otosuna bindirdi.


Kavgaya karıştığı iddia edilen aile fertlerinden bir şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, mahalleli ise daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.


Öte yandan, darp edilen ev sahibi İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, polisin konu ile alakalı tahkikatı devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:16
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