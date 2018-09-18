THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İzmir'de villaya sahte içki operasyonu!

Güzelbahçe ilçesinde villaya düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 313 şişe alkol ile 267 litre sahte içki  ele geçirildi.

18 Eylül 2018 Salı 11:23
İzmir'de villaya sahte içki operasyonu!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün  Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Çamlı Mahallesi'nde  bir villada sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine  çalışma başlattı. 

Teknik takibin ardından ekipler, belirlenen adrese operasyon  düzenledi. 

Villadaki aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan 313 şişe ve  şişelenmeye hazır 267 litre sahte içki, 90 litre etil alkol, bir litre anason, 2  sıvı tankı, 450 boş şişe, 500 etiket, 5 bin bandrol, 200 kapak ile çeşitli  aromalar ele geçirildi. 

BİN LİRAYA KİRALAMIŞ

Ekipler, adreste bulunan A.İ, Y.B.D. ve T.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.İ'nin villayı kısa süre önce bin liraya kiraladığını,  ev sahibiyle kontrat yapmadığını söylediği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  A.İ. tutuklandı, Y.B.D. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:23
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doktorlar 6 yaşındaki çocuğa kanser teşhisi koydu! Gerçek çok farklı çıktı
    1. Doktorlar 6 yaşındaki çocuğa kanser..
    2. Minibüs şoförlerini haraca bağlayan..
    3. WhatsApp siyah temaya mı geçiyor?
    4. Sohbet ettiği otobüs şoförünün cep..
    5. Çilek ve muzdan sonra elmada da iğne..
    6. “İhracat rakamları mutluluk verecek”
    7. Özel okul teşvik sonuçları 2018 sorgula
    8. Kültür Bakanlığı harekete geçti!..
    9. Fenerbahçe'nin yeni transferi 7 ay..
    10. Çarklar dönüyor üretim yükseliyor
    11. UPS ve FedEx 155 bin personel alımı..
    12. AİHM'den Belçika'ya 'başörtüsü' şoku!
    13. Kritik zirve Avrupa'da geniş yer buldu.
    14. Her üniversitede ayrı bir fırsat var
    15. Dikkat! İstanbul'da bazı yollar..
    16. Şimdi boşlukları doldurma zamanı
    17. Organik ürünlerin doğal olduğuna..
    18. İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik..
    19. Türk balığı, tüm dünyada aranan hale..
    20. Kırmızı etten sonra beyaz et için..
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia