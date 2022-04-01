İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.
İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Araba Vapuru seferleri saat 09.45 itibariyle geçici süre ile iptal edilmiştir. Yolcu Vapuru seferleri program dâhilinde devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.