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Yerel İzmir'de uyuşturucuya geçit yok!
Yerel

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 22:28:00 -
İzmir'de uyuşturucuya geçit yok!

İzmir'in Bornova ilçesinde polis tarafından bir adrese yapılan baskında, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu nitelikli 74 bin 760 adet sentetik hap ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

74 bin 760 adet sentetik hap ele geçirildi

Savcılıktan alınan izinle adrese gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu nitelikli 74 bin 760 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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