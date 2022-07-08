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Yerel İzmir'de uyuşturucu tacirlerinin tarlasına baskın!
Yerel

İzmir'de uyuşturucu tacirlerinin tarlasına baskın!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan dağlık araziye polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 09:38:00 -
İzmir'de uyuşturucu tacirlerinin tarlasına baskın!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan dağlık araziye polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, ilçede bulunan dağlık bir arazide H.E. ve M.K. adlı şahısların izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını da belirleyen ekiplerin arazide yaptığı aramada 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.E. ve M.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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