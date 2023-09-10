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Yerel İzmir'de uyuşturucu satıcısı aracında yakalandı
Yerel

İzmir'de uyuşturucu satıcısı aracında yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 23:52:00 -
İzmir'de uyuşturucu satıcısı aracında yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli aracında uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalandı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.P. adlı bir şüpheliyi, aracıyla durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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