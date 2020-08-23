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Aktüel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 20:36:33 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, zanlıların üzerinde ve adreslerinde yaklaşık 400 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, ve kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Z, U.K, S.U, I.N.C, D.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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