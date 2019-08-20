İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var İzmir'in Dikili ilçesinde, 4 ayrı adrese düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.B, A.I, D.N. ve U.D. gözaltına alındı. Narkotik köpeği eşliğinde evlerde ve arazide yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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