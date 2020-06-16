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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 680 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerin yaptığı operasyonda 680 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:36:26 -
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 680 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerin yaptığı operasyonda 680 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde sorumluk sahasında bulunan 75’inci Yıl Mahallesi’nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Menengic mevkisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam 680 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirleri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.S. ve Y.E. isimli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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