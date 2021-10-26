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Gündem İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Gündem

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 16:24:00 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otele baskın yapan polis, N.K'yi (52) gözaltına aldı.

Şüphelinin kaldığı odadaki aramalarda, 164 gram metamfetamin, yarım litre sıvı uyarıcı, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 fişek ile çalıntı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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