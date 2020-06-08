  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de üniversite öğrencisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:11:31 -
İzmir'de üniversite öğrencisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halindeki traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Türkmen Mahallesi Dikmen Caddesi'nde 25 yaşındaki Mehmet Emre Gümüş'ün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki traktöre çarptı.

Ağır yaralanan ve Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gümüş'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı