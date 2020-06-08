İzmir'de üniversite öğrencisi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halindeki traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Türkmen Mahallesi Dikmen Caddesi'nde 25 yaşındaki Mehmet Emre Gümüş'ün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki traktöre çarptı.
Ağır yaralanan ve Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gümüş'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.