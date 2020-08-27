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Aktüel İzmir'de Türk karasularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 21:32:07 -
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.



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