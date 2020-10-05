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Aktüel İzmir'de Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmenler arasındaki engelli kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu bota alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:39:43 -
İzmir'de Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bademli açıklarında, can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 1'i engelli 5 düzensiz göçmenin, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Engelli kişi, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu sedye yardımıyla bota alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ayrıca ilçe açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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