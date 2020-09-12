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Aktüel İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 01:36:21 -
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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