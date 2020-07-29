  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de TÜGVA'nın yaptırdığı bilişim salonu hizmete girdi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:22:10 -
İzmir'de TÜGVA'nın yaptırdığı bilişim salonu hizmete girdi

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde oluşturulan bilişim salonu açıldı.

Açılış töreni, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, TÜGVA İzmir İl Ortaokul Koordinatörü Fatih Bilici, Eğitim Koordinatörü Enes Akpınar ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Tanğlay, açılışta yaptığı konuşmada, bilişim salonunun yapımında emeği geçenlere teşekkür edip, plaket takdim etti.

TÜGVA İzmir İl Ortaokul Koordinatörü Bilici de çocukların sesi olmaya yemin ettiklerini belirterek, "Çocuklarımız asla yalnız değiller. TÜGVA ailesi olarak onların her daim yanlarında olacağız. Ayrıca eğitimsel desteklerimize de çocuk evlerinde devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından bilişim salonunun açılış kurdelesi kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı