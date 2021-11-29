İzmir’de tramvay seferleri yapılıyor mu? Son dakika: İzmir hava durumu
İzmir son dakika haberleri. Meteoroloji’nin günlerdi uyarısında bulunduğu kuvvetli fırtına yurdun belirli bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Fırtına İzmir’de hayatı olumsuz yönde etkilerken, İzmir’de tramvay seferleri çalışıp çalışmadığı da sorgulanıyor. Peki İzmir’de tramvay seferleri yapılıyor mu?
İzmir'de, Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.
İzmir’de vapur seferleri iptal mi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti.
İzmir’de tramvay seferleri yapılıyor mu?
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor.
İzmir hava durumu!
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; İstanbul, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için pazartesi sabahından itibaren etkili olması beklenen fırtına uyarısı yapıldı.