İzmir’de tramvay araç trafiğine takıldı

İzmir’de Şair Eşref Bulvarı üzerinde bulunan Hocazade Cami Tramvay Durağı güzergahını kullanan araçların tramvay yolunu kullanması nedeniyle Halkapınar yönüne giden iki tramvay 50 metre arayla trafikte kaldı.

Vatmanların durakta bulunan güvenlik görevlilerini uyarmalarının ardından görevlileri tramvay yolunu kullanan araç sürücülerini ikaz etti.

Otomobil sürücülerin yolu kısmen boşaltmalarının ardından durağa yanaşabilen tramvaylar yolcularını alabildi.

Yaklaşık 45 dakika süren sıkışıklık nedeniyle trafikte uzun süre bekleyen yolcuların inip yürümeyi tercih ettiği gözlendi.

Halkapınar yönünden Üçkuyular yönüne giden tramvay sürücüsünün de Ali Çetinkaya Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı kesişiminde ilerleyebilmek için sürücülerden yol istediği görüldü.

Kaynak: AA