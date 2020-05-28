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Aktüel

İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 01:46:34 -
İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu Aşağıkızılca kavşağında Kemalpaşa'dan Turgutlu istikametine giden Ferhatcan Ç. (20) yönetimindeki 45 ZC 5545 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak karşı yönden gelen Sara G. (35) yönetimindeki 35 ADB 833 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Ertuğrul Ö. (27), Ferhatcan Ç. ve Sara G. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Ö. ile Ferhatcan Ç'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Sara G'yi ise Kemalpaşa Devlet Hastanesine sevk etti.

Ertuğrul Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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