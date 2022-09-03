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Yerel İzmir'de torbacılara operasyon! 3 kişi tutuklandı
Yerel

İzmir'de torbacılara operasyon! 3 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 14:01:00 -
İzmir'de torbacılara operasyon! 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurda sokulan uyuşturucu maddeleri sokak satıcılarına temin ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışma sonucu ekipler, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes'teki 3 ikamet ve 5 araca baskın düzenledi.

Operasyonda, 15 kilo 500 gram esrar, pres ve vakum makineleri, tabanca, 15 fişek ile av tüfeği ele geçirildi.

Adreslerde gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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