İzmir'de TOKİ projesine takoz!

İzmir’in Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi’nde yapılmak istenen TOKİ projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı imar planlarını askıya çıkarma kararı aldı. İlgili dosya için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yöneltilen kurum yazısında ise yeni yapılara ihtiyaç duyulmadığı vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Seferihisar'da hayata geçirilmesi planlanan TOKİ projesinin 3'üncü etabı ile ilgili 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verdiğini duyurduğu süreç ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Proje kapsamında Camikebir Mahallesi'ndeki dikilmesi planlanan 21 bina samında 523 konut ve 20 ticaret birimi inşa edilmesi planlanıyor. 460 milyon 757 bin TL'lik yatırımla 2 bin 192 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Konutların 24 ayda tamamlanacağı da belirtildi.

ASKIYA ÇIKARMA KARARI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada bölgenin imar planları daha önce iki kez iptal edilmiş, ardından yeni revizyon planlar yayımlanmıştı. Çevre Şehircilik Bakanlığı alan ile ilgili imar planlarını askıya çıkarma kararı aldı. İlgili görüşte, "Bahse konu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ya da İmar Planlarına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna ilişkin İdaremiz arşivinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Seferihisar İlçesinin gelecekteki nüfusu karşılaması için yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyacı yoktur" denildi.

DİKKAT ÇEKEN YAZI

Kurum görüşlerinin sorulduğu 1/1000'lik planlarda ise dikkat çeken görüşler yer verildi. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yöneltilen kurum yazısında yeni yapılara ihtiyaç duyulmadığı vurgulandı.

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