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İzmir'de terör operasyonu! 16 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

10 Temmuz 2018 Salı 09:31
İzmir'de terör operasyonu! 16 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İzmir merkezli Menemen, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 16 zanlı gözaltına alındı. Bazı zanlıların yakınlarının örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öğrenildi.

Zanlıların evlerindeki aramada bir ruhsatsız silah, geliri terör örgütüne aktarılan çok miktarda kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütünü simgeleyen materyaller ve ölen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:31
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