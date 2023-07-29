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Yerel İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırıda bulunan magandaya istenen ceza belli oldu!
Yerel

İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırıda bulunan magandaya istenen ceza belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 15:41:00 -
İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırıda bulunan magandaya istenen ceza belli oldu!

İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz ocak ayında hipodromda çalışan temizlik görevlisi İrfan Güneç'e küfredip tokat atan saldırgan Melih D. (58) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın, İrfan Güneç'e tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın Güneç'in şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak 'seninle görüşeceğiz' sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğine yer verildi.

İzmir'de Şirinyer Hipodromu'nda çaılışan temizlik görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı. Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden Güneç'in yanına gelip tehdit ve küfredip, tokat attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisiyle Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi. İddianamede kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın, İrfan Güneç'e tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın Güneç'in şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak 'seninle görüşeceğiz' sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğine yer verildi.

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