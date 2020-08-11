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Aktüel

İzmir'de tatil yapan turistler Kovid-19 testini otelde yaptırabilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:59:44 -
İzmir'de tatil yapan turistler Kovid-19 testini otelde yaptırabilecek

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, kentteki güvenli turizm sertifikalı tesislerde tatillerini geçiren ve yurt dışında ikamet eden misafirlerin istedikleri takdirde otelde, havalimanlarında veya test merkezlerinde Kovid-19 testi yaptırabileceklerini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu güvenlik turizm sertifikalı tesislerde Kovid-19 testi uygulamalarına yönelik kararlar aldı.

Bu çerçevede, güvenli turizm sertifika zorunluluğu bulunan 50 ve üzeri odalı tesislerde kalan yurt dışı ikamete sahip misafirler, numune alma işlemini tesiste görevlendirilecek sağlık personeli yardımında, anlaşmalı bir sağlık kurumuyla veya havaalanlarında yaptırabilecek.

Kovid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirlerin ülkelerine dönüşlerinde gecikme ve yoğunluk yaşanmaması için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmaları, hasta olduğu tespit edilen misafirlerin de konakladığı tesisin yönetimlerine, havalimanları ve danışma birimlerine bilgi vermeleri gerekiyor.

Test ücreti ise havalimanı ve konaklama tesisinde 30 avro, test merkezinde ise 110 Türk lirası olarak belirlendi.

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