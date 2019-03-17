İzmir'de tarihi miting, tarihi kalabalık!

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi, İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nda düzenleniyor.

"En kalabalık miting olarak tarihe geçecek"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, mitingden önce şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi coşkuyla karşılayacağız. İzmir’de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek. Barışın ve hoşgörünün sembolü olan İzmir’den tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde vereceğiz."

İllet ittifakına net mesaj

CHP'nin kalesinde düzenlenen miting, Cumhur İttifakı'nın gücünü ortaya koydu. Gündoğdu Meydanı, AK Partili ve MHP'li vatanseverlerle doldu taştı.

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