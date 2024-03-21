İzmir'de Suriyeli işçilerin kaldığı odayı ateşe vermişti! Vahşetin cezası belli oldu

İzmir'de üç Suriyeli işçinin ölümüyle sonuçlanan şantiye yangınıyla ilgili olarak yargılanan tutuklu aşağılık Kemal Korukmaz, odanın ateşe verilmesini itiraf etti. Mahkeme, sanık Kemal Korukmaz'ı indirim yapmadan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve ayrıca 'mala zarar verme' suçundan da 1,5 yıl hapis cezası verdi.

İzmir'de Güzelbahçe ilçesindeki beton imalathanesinin yapıldığı santralde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali, Memun En Nebhan ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir'deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde işletmeci çifti bıçakla yaralayıp, para ve değerli eşyalarını gasbetmek suçundan yakalanan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını benzin ile odayı ateş vererek kendisinin çıkardığını itiraf etti. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp suçlamasıyla tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ardından 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Kemal Korukmaz hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Taksirle yakarak mala zarar verme' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ALDIĞI CEZA BELLİ OLDU

Geçen 10 Ocak'taki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Korukmaz'ın 'kasten öldürme' suçunu tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek işlediğini belirtip, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Kemal Korukmaz'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya sanık Kemal Korukmaz, avukatlar, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Suriyeli mültecilerin aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Suçun nefret saikiyle işlendiğini belirten şikayetçi avukatları, acımasızca ve vahşice maktullerin öldürüldüğünü söyleyip sanık Korukmaz'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. İftiraya uğradığını söyleyen Korukmaz ise suçsuz olduğunu savundu. Karar için ara verildi. Bu sırada maktullerden birinin yakını, sanığı darbetmeye kalkıştı, görevlilerin müdahalesiyle olay önlendi ancak tutanak tutuldu.

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İNDİRİM YAPILMADI

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Korukmaz'ı 3 kişinin ölümüne neden olması nedeniyle 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse, 'mala zarar verme' suçundan ise 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Korukmaz'ın cezasında herhangi bir indirim de yapıldı.

İRİM YAPILMADI

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Korukmaz'ı 3 kişinin ölümüne neden olması nedeniyle 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse, 'mala zarar verme' suçundan ise 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Korukmaz'ın cezasında herhangi bir indirim de yapıldı.