0553 313 94 23

İzmir'de şüpheli ölüm! Yangın ihbarına gelen ekipler bıçaklanmış halde buldu

İzmir'de yangın ihbarı yapılan eve gelen itfaiye ekipleri, evde yaşayan kişiyi bıçaklanarak ölmüş halde buldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:34
İzmir'de şüpheli ölüm! Yangın ihbarına gelen ekipler bıçaklanmış halde buldu

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, yangın ihbarına gelen ekiplerce bıçaklanarak ölmüş halde bulundu.

Selçuk Mahallesi 668 Sokak'taki 2 katlı bir binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bayram Ünlü'nün yaşadığı evden duman yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ünlü'nün komşuları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar evin penceresinden hortumla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Kapıyı kırıp eve giren ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Başucunda bıçak bulundu

Evde inceleme yapan ekipler, başucunda bir bıçak bulunan ve salondaki kanepede yatan Bayram Ünlü'yü bıçaklanarak ölmüş halde buldu.

Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde ve çevrede incelemelerde bulundu.

Ünlü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:34
  1. yangın ihbarı
  2. Bayram Ünlü
  3. polis ekipleri
  4. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
  5. Olay Yeri İnceleme
  6. İzmir Adli Tıp Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ebola 5 günde 27 can aldı
    1. Ebola 5 günde 27 can aldı
    2. Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor
    3. (ÖZEL)Tarlada çapadan internette..
    4. Yaren Leylek Adem Amca ile vedalaşıp..
    5. (Özel) 84 gündür kayıptı ceset ona ait..
    6. Sınır kapısında aranan TIR'dan 2 bin..
    7. Her yıl 5 kere saldırıyorlar!..
    8. Elazığ’da Uluslararası Limnoloji ve..
    9. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    10. Kara yollarında son durum
    11. İzmir'de şüpheli ölüm! Yangın ihbarına..
    12. 330 milyonluk sigara cezası!
    13. İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan..
    14. Mehmet Şimşek Ali Babacan’ın kuracağı..
    15. Dünyaca ünlü yıldız, futbolu bıraktı
    16. LPG deposunda 20 kilo eroin
    17. İsrail daha da kudurdu! Gazze'nin en..
    18. İzmir’de yangın sonrası şüpheli ölüm
    19. Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele..
    20. İzmir'de şüpheli ölüm
    21. Başkent'te gecenin sessizliğini bozan..
    22. Lordlar onayladı! Johnson kötü haber
    23. HDP'den acılı annelere tehdit ve..
    24. Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı..
    25. Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda..
    26. Abdullah Ağar: Terörü Anadolu'nun..
    27. 07.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Başkent’te yangın çıkan bina tahliye..
    29. 5 katlı bir iş merkezinin çatısında..
    30. Duman saran binada mahsur kalanları..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim geri adım attı: Pazarlık etmeye hazırız
    Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim geri adım attı: Pazarlık etmeye hazırız
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...