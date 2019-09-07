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İzmir'de şüpheli ölüm! Evinde bıçaklanmış halde bulundu

Konak ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekibi, evdeki bir kişiyi bıçaklanarak ölmüş halde buldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:17
İzmir'de şüpheli ölüm! Evinde bıçaklanmış halde bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, yangın ihbarına gelen ekiplerce bıçaklanarak ölmüş halde bulundu.

Selçuk Mahallesi 668 Sokak'taki 2 katlı bir binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bayram Ünlü'nün yaşadığı evden duman yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ünlü'nün komşuları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar evin penceresinden hortumlasu sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı.

Kapıyı kırıp eve giren ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Evde inceleme yapan ekipler, başucunda bir bıçak bulunan ve salondaki kanepede yatan Bayram Ünlü'yü bıçaklanarak ölmüş halde buldu.

Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde ve çevrede incelemelerde bulundu.

Ünlü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:17
  1. İzmir'in Konak ilçesi
  2. itfaiye ekipleri
  3. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
  4. Olay Yeri İnceleme ekipleri
  5. İzmir Adli Tıp Kurumu morgu

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