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Yerel İzmir'de şüpheli ölüm!
Yerel

İzmir'de şüpheli ölüm!

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, ikinci el eşya sattığı tezgahının yanında ölü bulundu. Cesedi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 08:36:00 -
İzmir'de şüpheli ölüm!

İnönü Mahallesi 677 Sokak üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yerdeki kişinin Kadir Aydın (82) olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İkinci el eşya sattığı tezgahının yanında ölü bulunan Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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