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Aktüel İzmir'de sulama havuzunda erkek cesedi bulundu
Aktüel

İzmir'de sulama havuzunda erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:03:33 -
İzmir'de sulama havuzunda erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde, sulama havuzunda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eğridere Mahallesi muhtarı Mustafa Bölük, Bölükler mevkisindeki sulama havuzunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Havuzdan çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme sonucu cesedin, dün gece evinden ayrıldığı öğrenilen zihinsel engelli Süleyman Kart'a (45) ait olduğu tespit edildi.

Kart'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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