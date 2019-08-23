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İzmir’de su kesintisi sona erdi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), pazar gününe kadar sürmesi beklenen çalışmaları yaklaşık 2 gün önce bitirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 18:29
İzmir’de su kesintisi sona erdi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), pazar gününe kadar sürmesi beklenen çalışmaları yaklaşık 2 gün önce bitirdi. Su kesintileri sona erdi, ilçelerde su akışı normale dönmeye başladı.


İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’deki otoyol çalışması nedeniyle ana isale hattının iki bölgesinde boru güzergahını değiştirdi. Su kesintisinden etkilenen bölgelere en kısa sürede su vermek için seferber olan İZSU Genel Müdürlüğü, çalışmalarını 100’e yakın personel ile gece gündüz sürdürdü. Pazar gününe kadar sürmesi planlanan bağlantı çalışmaları 38 saat önce tamamlandı. Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Bayraklı’da su kesintisi yaşanan bölgelere bugün (23 Ağustos) akşam saatlerinden itibaren kesintisiz bir şekilde su verilmeye başlandı.



Tahtalı devreye girmişti


Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı nedeniyle, Manisa bölgesindeki kuyulardan İzmir’e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergahının değiştirilmesi gerekmesi üzerine harekete geçilmişti. İZSU Genel Müdürlüğü, bu kapsamda 20 Ağustos’ta hattaki suyu keserek çalışmalarına başlamış ve çalışma süresince; Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Bayraklı’nın bazı mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisi yapılmıştı. Vatandaşların çalışmalar süresince tamamen susuz kalmaması içinde İZSU, Tahtalı Barajı’ndan bu bölgelere dönüşümlü olarak su verdi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:29
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