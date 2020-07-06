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Aktüel

İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 14:54:00 -
İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokaktaki uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu.

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..."

 

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