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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 503 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:22:07 -
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 503 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 503 kişiye 972 bin 48 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından dün gece 00.00'a kadar 24 saatlik dilimde 503 kişiye işlem yapıldı, toplam 972 bin 48 lira ceza kesildi.

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