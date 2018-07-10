İzmir'de silahlı çatışma: 1'i polis, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Urla Devlet Hastanesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine olaya müdahale eden polis memuru Hasan Ak ile 3 kişi yaralandı.

Öte yandan, iki grubun yakınlarının yaşadığı Sıra Mahallesi'nde çıkan çatışmada ise bir kişinin yaralandığı ve taraflardan birisine ait araca zarar verildiği öğrenildi.

Aynı hastanede tedavi altına alınan polis memuru Hasan Ak ile diğer yaralılar Mehmet T, Yaşar K, Hasan A, ve Haşim Ç'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.