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Aktüel

İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 05:20:14 -
İzmir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahariye Mahallesi Hidayet Erzeybek Sokak'ta Aykut Ç. (25) kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce darp edildikten sonra bacağından ve karın boşluğundan silahla vuruldu.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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