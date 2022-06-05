İzmir'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.15 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 35 AIT 325 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

Sahilde bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.