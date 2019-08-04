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İzmir'de seyir halindeki otobüs alev aldı

İzmir Çeşme Otobanı'nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralananların olmaması sevindirdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:53
İzmir'de seyir halindeki otobüs alev aldı

İzmir Çeşme Otobanı'nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme ilçesine gitmekte olan Kemal Çetin (28) yönetimindeki Baba Tur'a ait 35 AFT 980 plakalı otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Müdahale edildi

Sürücüsünün yol kenarına yanaştırdığı otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı. 

Yangın başladığı sırada otobüste bulunan Güngör Bulut, olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmcilikle uğraştıklarını ve Çeşme'ye yolcu almaya gittiklerini söyledi.

Yangın sırasında şans eseri otobüste yolcu bulunmadığını kaydeden Bulut, "Her şey normaldi. 10 yıldır yakıt aldığımız yerden mazot aldık ve İzmir'den yola çıktık. Duman, koku olunca durduk, kaputu açtık. Alev almaya başlayınca söndürmeye çalıştık. Yoldan geçenler de yardım etti. Otobüste yolcu yoktu. Zarar mala geldi, Allah'tan cana bir şey olmadı."  dedi. 

Jandarma ekipleri, bölge trafiğinde sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:53
  1. İzmir Çeşme Otobanı
  2. otobüs yangını

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