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Aktüel

İzmir'de servisçilerden "S Plaka" eylemi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:45:23 -
İzmir'de servisçilerden "S Plaka" eylemi

İZMİR (AA) - İzmir'de bir grup servisçi, "S Plaka" için ihaleye çıkılacağı iddiaları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Saat Kulesi önünde bir araya gelen servisçiler, slogan atarak Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, pandemi süreci nedeniyle 6 aydır çalışmadıklarını ve ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini belirtti.

Mert, okulların 21 Eylül'de açılması kararının da kendilerini olumsuz etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ihale esnaf için değildir, taşıma şirketleri içindir. Bu ihale, 3 bine yakın işsiz servisçi esnafının arasına en az bin kişinin daha katılması anlamına gelmektedir. Gelin bu sevdadan vazgeçin, sokak aralarında, evlerin önünde yatan binlerce servis aracını kendi gözlerinizle görün. Bu haklı mücadelemizi asla bırakmayacağız. Buradan esnaf ve emekçi dostu sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sesleniyor ve rica ediyoruz. Bizi bağlı bulunduğumuz meslek odalarından dinlemeyin. Bir kere olsun bizi bizden dinleyin ki oynanan oyunları, ihalenin iç yüzünü, amacını size anlatabilelim."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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