İzmir’de sekiz araç birbirine girdi: 4 kişi yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde, Altınyol Caddesi üzerindeki Şaraphane Köprüsü inişinde saat 23.10 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. Otomobillerden birinin ani fren yapması üzerine arkadan gelen araçlar ve bir motosiklet kazaya karıştı.

Kaza, saat 23.10 sıralarında Altınyol Caddesi Şaraphane Köprüsü inişinde meydana geldi. Konak'tan Bornova istikametine seyir halinde olan otomobillerden birisinin ani fren yapması sonucu, arkadan gelen araçların ve 1 motosikletin de dahil olduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 otomobil ve 1 motosiklette hasar meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ve kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere giden biri sürücü, diğerleri yolcu olan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.