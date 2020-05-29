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Aktüel

İzmir’de sahte etil alkol imalathanesine operasyon

İzmir’in Bornova ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda sahte etil alkol ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:14:08 -
İzmir’de sahte etil alkol imalathanesine operasyon

İzmir’in Bornova ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda sahte etil alkol ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Işıkkent Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde bulunan bir depoda sahte etil alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon gerçekleştiren ekipler, piyasaya sürülmeye hazır halde bin 8 litre sahte etil alkolün yanı sıra 5 litrelik bidonlarda 640 litre sahte etil alkol, tank içerisinde 150 litre sahte etil alkol, 810 adet boş şişe, 350 adet plastik bilyeli kapak, 200 adet metal bilyeli kapak, 380 adet taklit etiket ve çeşmeli tanka el koydu.



Aynı suçtan 4 kaydı olan şahıs gözaltına alındı


Öte yandan olayla ilgili, aynı suçtan 4 kaydı bulunduğu öğrenilen Özgür O. ve yabancı uyruklu Muhammed H.’nin yanı sıra, yaşları 18’den küçük olan yabancı uyruklu M.E.A. ve H.A.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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