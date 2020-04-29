İzmir'de sağlık çalışanları iftarlarını sosyal mesafeyi gözeterek yapıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, ramazan ayında iftarlarını sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yapıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iftar için hastane yemekhanesine gelen sağlık çalışanları, sosyal mesafe kuralına riayet ederek sıraya girdi.

Yemeklerini alan sağlıkçılar, yine sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yerleştirilen masalarda ikişerli oturdu ve birlikte iftar yaptı.

Hastanede görev yapan Op. Dr. Ahmet Üçvet, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek "Ailemizle iftarımızı yapmak isterdim ama hastanede nöbetçi olduğumuz için bu yıl arkadaşlarımızla iftarımızı yapıyoruz. Bu günler de geçecek." dedi.

Hastane çalışanı Fadime Özdemir ise bu yıl çok farklı bir ramazan ayı geçirdiğini dile getirerek "Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek arkadaşlarımızla orucumuzu açıyoruz. Buradan herkese çağrım vatandaşlarımız evde kalsınlar." diye konuştu.