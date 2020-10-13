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Aktüel İzmir'de sağanak etkili oldu
Aktüel

İzmir'de sağanak etkili oldu

Alsancak semti ile tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:38:35 -
İzmir'de sağanak etkili oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, akşama doğru yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yağıştan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oluşan su birikintileri de esnafa zor anlar yaşattı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Mithatpaşa Caddesi'nde de bazı evleri su bastı.


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