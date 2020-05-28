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Aktüel

İzmir’de polisten korkan çocuklar önce saklandı, sonra polisle hatıra fotoğrafı çektirdi

İzmir’in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar polisi görünce parkta saklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:09:24 -
İzmir’de polisten korkan çocuklar önce saklandı, sonra polisle hatıra fotoğrafı çektirdi

İzmir’in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar polisi görünce parkta saklandı. Polisin kendilerini fark ettiğini anladıktan sonra korkudan ağlayan çocukları sakinleştiren polis, daha sonra kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çeşme’de 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, ilçede devriye görevi yapan Burak Binicier isimli trafik polisi, bir parkın yanından geçtiği sırada iki çocuğun hızla kaçıp parkta saklandığını gördü. Motosikletini durduran polis memuru çocukları yanına çağırdı. Polisi gördükten sonra korkarak ağlamaya başlayan çocukları sakinleştiren polis Binicier, isimleri Yiğit ve Akın olduğu öğrenilen iki çocuğa evlerine dönmeleri yönünde uyarıda bulundu.



Hatıra fotoğrafı çektirdiler


Yiğit ve Akın isimli iki çocuğu sakinleştiren polis Burak Binicier, kendilerinden polisi görünce korkup kaçmamaları yönünde söz aldı. Binicier, çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis memuru Burak Binicier, sadece izin verilen saatlerde parkta oynamalarını söyledikten sonra çocukları evlerine gönderip parktan ayrıldı. Cep telefonuyla çektiği anları sosyal medyadan paylaşan Binicier’in görüntüleri ilgi gördü.

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