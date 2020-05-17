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İzmir’de polisin durdurduğu tırdan uyuşturucu çıktı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan tırda 1 kilo 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:20:29 -
İzmir’de polisin durdurduğu tırdan uyuşturucu çıktı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan tırda 1 kilo 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir tırda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik takibe alınan araç, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Narkotik ekipleri tarafından tırda yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerine saklanmış 1 kilo 68 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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